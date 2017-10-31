Эксперт доложил комитету по соответствию ВАДА о темпах восстановления РУСАДА

Независимый эксперт ВАДА Питер Николсон представил комитету по соответствию агентства отчет о работе РУСАДА по восстановлению статуса, сообщает официальный сайт ВАДА. В отчете указаны итоги аудита РУСАДА, проведенного с 27 по 29 сентября 2017 года. Особое внимание уделено прогрессу в выполнении "дорожной карты" РУСАДА по восстановлению в правах, а также антидопинговым операциям РУСАДА.

16 ноября состоится заседание совета учредителей ВАДА, на котором будут обсуждаться вопросы восстановления РУСАДА. В рамках этого обсуждения совет изучит доклад рабочей группы и независимого комитета ВАДА по контролю за соответствием. В нем будут содержаться рекомендации по статусу РУСАДА.

Ранее независимый комитет отметил, что доволен темпами реформирования РУСАДА в соответствии с требованиями ВАДА.

ВАДА пристановил деятельность РУСАДА на основании отчета комиссии Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике.