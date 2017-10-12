Экс-министр спорта Франции возглавила Независимую организацию допинг-тестирования

Бывший министр спорта Франции Валери Фурнейрон стала главой Независимой организации допинг-тестирования (ITA), которая будет иметь наблюдательные полномочия, информирует официальный сайт ВАДА. Организация также будет разрабатывать для каждой международной федерации план допинг-тестирования.

Кроме того, утвержден состав ITA. Туда вошли представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Угур Эрденер (Турция), представитель от международных спортивных федераций Франческо Риччи Битти (Италия), ранее возглавлявший Международную федерацию тенниса (ITF), представитель от комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри (Зимбабве) и независимый член Чэнь Пэйцзе (Китай).

Напомним, что исполком МОК в марте принял решение о создании ITA. Были также утверждены 12 принципов для укрепления антидопинговой системы.