Экс-депутат Госдумы от ЛДПР подал иск в CAS против ВАДА

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков направил иск против ВАДА в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Он требует восстановить в правах РУСАДА и пересмотреть решения, связанные со сборной России.

- У нас незаконно забирают медали, основных доказательств так они реально до сих пор и не представили. А вскрытие их пробирок – это их проблемы, а не наши, - цитирует "Р-Спорт" Худякова. - Они могли сами вскрыть, сами туда добавить, что угодно, и при этом обвинить наших спортсменов.

Как ранее сообщал Худяков, если арбитраж в Лозанне вынесет решение не в его пользу, то он обратится в российские суды.

МОК на основании отчета о допинге в российском спорте не допустил ряд российских спортсменов до Игр в Пхенчхане и аннулировал их результаты с Олимпиады-2014. CAS позднее полностью удовлетворил апелляции 28 спортсменов и частично – 11 атлетов.