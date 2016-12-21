Эдуард Безуглов: "Необходимо выявлять фальсификацию терапевтических исключений"

Главный врач футбольной сборной России Эдуард Безуглов объяснил, почему среди лыжников и биатлонистов есть астматики. По его словам, болезнь проявляется на фоне мороза, и в этом случае оформляется терапевтическое исключение на прием специальных препаратов.

– А что касается астматиков, которых множество среди норвежских лыжников и биатлонистов?

– Есть такое понятие, как гиперреактивность бронхов, чувствительность к холодному воздействию. На фоне мороза и нагрузок случается спазм бронхов. В этой ситуации также можно оформить разрешение. Если такое состояние есть – почему не использовать терапевтическое исключение? А вот если нет, и идет фальсификация – это вопрос к органам, которые должны выявлять подобные случаи.

– Нормально ли, что астматики соревнуются со здоровыми спортсменами?

– Это не астма в чистом виде. В обычных условиях это здоровые люди, которые не постоянно принимают препараты, а очень избирательно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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