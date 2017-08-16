Джесс Лумсден: "Настолько зол на российских допингеров, что даже не могу спать"

Канадский бобслеист Джесс Лумсден выразил мнение, что Россию необходимо отстранить от соревнований на несколько олимпийских циклов в связи с применением допинга. Спортсмен недоумевает, почему Международный олимпийский комитет (МОК) бездействует.
- Я настолько зол на допингеров из России, что даже не могу спать. Мне плохо до тошноты, - приводит CBC слова Лумсдена. - Канадские спортсмены настолько раздражены этой ситуацией, что даже не могут обсуждать фильм "Икарус".
Россия должна быть отстранена от соревнований на протяжении нескольких олимпийских циклов, но МОК ничего не предпринимает. Ведь доказано, что у них существовала государственная система допинга.
zoolord
Доказано? Он совсем дурак что-ли? Скоро доказательствами будут служить комментарии Чмоки.
11:48
Sobakin94
А тупому канадосу лучше сразу повеситься!
11:24
Долго наблюдал за идиотами на эт
Иди плюнь в рожу гэтлину)))
11:20
Felix BARSA
Ты не можешь наших обыграть вот и бесишься! Есть суд придурок, только он признает или нет вину человека или государства, а фильм предателя Родченкова засунь себе сам знаешь куда.... Целенаправленная политика протимв России вот и все!!!
11:14
spetrov
Спасибо, посмеялся с утра с очередного спортсмена-идиота. Голова, видимо, для того, чтобы в нее кушать. :)))
11:13
ntsg62
СволОта!!! Когда тебя самого накроют ,тогда поглядим,кретин!!!Боженька все видит...
11:08
tulupp
Торжество западной демократии. Вину доказывает фильм, а не суд. По-моему фильмы с обвинениями без решения суда - это кливеиа.
11:06
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Самое разумное --- это национальным О.К. , которые за дисквал, бойкотировать ВСЕ крупные соревнования под эгидой МОК!!! Когда турниры будут лишаться 20--30-ти крупнейших и ведущих команд, то "большой друг нашей--р...." прибаБАХнутый Томас будет вынужден принять решение о недопуске ""страны АНЫ"".
11:06
Arkadiy1976
Такую личную неприязнь я испитиваю к потерпевшему, даже кушать не могу
10:59
shpasic
настолько объелся таблетками, что тошнит? бгг))
10:56
цска 19781978
Закинся ,и ложись спать
10:55
Друг Адика Вадик
Все правильно нафиг таких спортсменов спорте. на лет 10 дисквалификации пойдёт нашим честным спортсменам на пользу .
10:34