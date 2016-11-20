01:11 | ДОПИНГ

Джанфранко Каспер: "Макларен должен предоставить реальные факты по допингу в России"

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Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер выразил недоверие по поводу доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Он подчеркнул: глава комиссии должен предоставить доказательства и факты манипуляций с допинг-пробами на Олимпиаде-2014 в Сочи.

– Мне хотелось бы увидеть реальные факты и доказательства, потому что мы не можем с точностью сказать, правда это или нет, – приводит AP слова Каспера. – Макларен должен предоставить факты, назвать имена. Истории об отверстиях в стенах на Играх в Сочи похожи на голливудский сценарий.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

"Неужели российские спецслужбы настолько глупы, что им требуется просверлить отверстие в стене? Да прекратите!"

01:49

spetrov

"Истории об отверстиях в стенах на Играх в Сочи похожи на голливудский сценарий." - Есть еще разумные люди.

01:46

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