Джанфранко Каспер: "Макларен должен предоставить реальные факты по допингу в России"

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер выразил недоверие по поводу доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Он подчеркнул: глава комиссии должен предоставить доказательства и факты манипуляций с допинг-пробами на Олимпиаде-2014 в Сочи.
– Мне хотелось бы увидеть реальные факты и доказательства, потому что мы не можем с точностью сказать, правда это или нет, – приводит AP слова Каспера. – Макларен должен предоставить факты, назвать имена. Истории об отверстиях в стенах на Играх в Сочи похожи на голливудский сценарий.
spetrov
"Неужели российские спецслужбы настолько глупы, что им требуется просверлить отверстие в стене? Да прекратите!"
01:49
spetrov
"Истории об отверстиях в стенах на Играх в Сочи похожи на голливудский сценарий." - Есть еще разумные люди.
01:46