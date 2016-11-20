Джанфранко Каспер: "Макларен должен предоставить реальные факты по допингу в России"

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер выразил недоверие по поводу доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Он подчеркнул: глава комиссии должен предоставить доказательства и факты манипуляций с допинг-пробами на Олимпиаде-2014 в Сочи.

– Мне хотелось бы увидеть реальные факты и доказательства, потому что мы не можем с точностью сказать, правда это или нет, – приводит AP слова Каспера. – Макларен должен предоставить факты, назвать имена. Истории об отверстиях в стенах на Играх в Сочи похожи на голливудский сценарий.