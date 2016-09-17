Джанетт Оттесен: "Забавно, что хакеры, говорящие о допинге, сами из России"

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в комбинированной эстафете пловчиха Джанетт Оттесен подчеркнула, что принимает только те препараты, на которые у нее есть разрешение. Хакерская группа Fancy Bears 13 сентября опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. В документах говорится, что организация разрешала принимать запрещенные вещества теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн в терапевтических целях. Также Fancy Bears сообщили, что в организме Оттесен, которая 12 августа стала положительный допинг-тест, был найден тербуталин.
– Я в курсе, что говорят про меня эти российские хакеры, – цитирует antidoping.dk датчанку. – Я принимаю только те медицинские препараты, которые мне нужны для лечения, и на которые меня есть разрешение. Забавно, что хакеры, распространившие эту информацию, сами из России.
Также свое мнение о происходящем высказал директор Антидопингового агентства Дании (ADD) Михаэль Аск.
– Хакеры пытаются поставить под сомнение выступления спортсменов на Олимпийских игра, в том числе Жанетт Оттесен и Перниллы Блюм, – сказал Аск. – Эти обвинения не имеют под собой оснований. Необходимо любой ценой не позволить переместить внимание с грубых допинговых нарушений, произошедших в России.
Lerner
А может они из Мозамбика, дура.
23:47 17 сентября
2ez
Как все переворачивается вверх ногами! Оказывается, она жрет допинг по "болезни", и это можно! "Она же больная!" "А россияне через дырку в стене допинг меняли!" И никаких доказательств не надо... Это же Россия, она виновата по определению! Жаль, нельзя матом ругаться публично... Сц....ки и всё!
23:22 17 сентября
mstia13
Очередные отмазки)
23:16 17 сентября