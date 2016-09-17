Джанетт Оттесен: "Забавно, что хакеры, говорящие о допинге, сами из России"

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в комбинированной эстафете пловчиха Джанетт Оттесен подчеркнула, что принимает только те препараты, на которые у нее есть разрешение. Хакерская группа Fancy Bears 13 сентября опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. В документах говорится, что организация разрешала принимать запрещенные вещества теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн в терапевтических целях. Также Fancy Bears сообщили, что в организме Оттесен, которая 12 августа стала положительный допинг-тест, был найден тербуталин.

– Я в курсе, что говорят про меня эти российские хакеры, – цитирует antidoping.dk датчанку. – Я принимаю только те медицинские препараты, которые мне нужны для лечения, и на которые меня есть разрешение. Забавно, что хакеры, распространившие эту информацию, сами из России.

Также свое мнение о происходящем высказал директор Антидопингового агентства Дании (ADD) Михаэль Аск.

– Хакеры пытаются поставить под сомнение выступления спортсменов на Олимпийских игра, в том числе Жанетт Оттесен и Перниллы Блюм, – сказал Аск. – Эти обвинения не имеют под собой оснований. Необходимо любой ценой не позволить переместить внимание с грубых допинговых нарушений, произошедших в России.