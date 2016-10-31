Дума обсудит поправки, по которым допинг при наличии разрешения врача не будет нарушением

Госдума в ближайшее время рассмотрит правительственные поправки, по которым употребление запрещенного антидопинговыми правилами вещества не будет нарушением при наличии терапевтического разрешения на его применение, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера палаты Александра Жукова. По словам первого зампредседателя Госдумы, одновременно правительственными поправками планируется исключить норму о том, что Минспорт выступает от имени РФ в качестве одного из учредителей общероссийской антидопинговой организации.

В законопроекте, в частности, говорится: действия по употреблению допинга в соответствии с Международным стандартом по терапевтическому использованию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не будут являться нарушением антидопингового правила при наличии действующего на момент их совершения разрешения на терапевтическое использование субстанции или запрещенного метода либо при наличии необходимых условий для выдачи такого разрешения после совершения указанных действий.