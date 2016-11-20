14:05 | ДОПИНГ

Допинговые дела в России будет рассматривать спортивный арбитраж

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов во время заседания учредителей ВАДА сообщил, что рассмотрение допинговых дел в России будет проходить в Национальном спортивном арбитражном суде. Ранее Госдума приняла закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга.

- Новый закон впервые регламентировал создание в России национального спортивного арбитража, который будет заниматься рассмотрением спортивных споров на национальном уровне, в том числе и по проблеме допинга, - приводит ТАСС слова Смирнова. - Это тоже крайне важно для оперативного решения спорных ситуаций.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3798525

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