Допинговые дела в России будет рассматривать спортивный арбитраж

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов во время заседания учредителей ВАДА сообщил, что рассмотрение допинговых дел в России будет проходить в Национальном спортивном арбитражном суде. Ранее Госдума приняла закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга.

- Новый закон впервые регламентировал создание в России национального спортивного арбитража, который будет заниматься рассмотрением спортивных споров на национальном уровне, в том числе и по проблеме допинга, - приводит ТАСС слова Смирнова. - Это тоже крайне важно для оперативного решения спорных ситуаций.