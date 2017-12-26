"Допинг" – в топ-10 самых популярных слов 2017 года в России

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка определил десять самых популярных слов 2017 года в России. Как сообщает годлитературы.рф, Слово "допинг" занимает в этом списке шестое место.
На первой строчке – слово "реновация", на второй – "биткоин".
Полностью этот список выглядит следующим образом:
1. Реновация
2. Биткоин
3. Хайп
4. Токсичный
5. Баттл
6. Допинг
7. Криптовалюта
8. Фейк
9. Безвиз
10. Домогательство/харассмент
Напомним, что в этом году МОК признал 43 российских спортсмена, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.
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