"Допинг" – в топ-10 самых популярных слов 2017 года в России

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка определил десять самых популярных слов 2017 года в России. Как сообщает годлитературы.рф, Слово "допинг" занимает в этом списке шестое место.

На первой строчке – слово "реновация", на второй – "биткоин".

Полностью этот список выглядит следующим образом:

1. Реновация

2. Биткоин

3. Хайп

4. Токсичный

5. Баттл

6. Допинг

7. Криптовалюта

8. Фейк

9. Безвиз

10. Домогательство/харассмент

Напомним, что в этом году МОК признал 43 российских спортсмена, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.