12:47 | ДОПИНГ

Допинг-пробы Игр-2014 будут проверяться до 2022 года

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Перепроверка всех допинг-проб участников Олимпиады-2014 в Сочи будет проводиться до 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на представителя МОК. Ранее были перепроверены пробы Игр-2008 и 2012, из которых 101 дала положительный результат. 

- МОК продолжает анализировать все образцы Сочи, Ванкувера и Лондона, - цитирует Reuters  представителя МОК. - Перепроверка проб участников Игр в Сочи продолжится до 2022 года. У нас нет какого-то временного графика. МОК продолжит обсуждать каждый конкретный случай допинга после завершения всех дисциплинарных процедур. 

Ранее независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил доклад, в котором говорится, что более 1000 российских спортсменов причастны к нарушению антидопинговых правил, а на Играх в Сочи действовала целая система подмены допинг-проб.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Весёлый©

ГАГАГА

13:33

Весёлый©

sergey.v1968 Весёлый, клоун местный, тебе самому не весело от того, что за последние 3 недели новость о дате публикации второй части доклада Макларена появлялась уже трижды и последовательно переносилась с сентября уже теперь на декабрь? Вот не позорился бы, вообще не отсвечивал бы, а то ведь что Макларен, что ссылающиеся на него, что ты, - ну с адекватом завязали уж давно, так зачем палиться и напоминать о себе своей вонью лишний раз? Мне, к примеру, забавно, интересны 2 вещи: 1) будет ли вторая часть вообще опубликована, и 2) если 1) = да, то когда??? 09:59 27 ОКТЯБРЯ 2016

13:33

Весёлый©

Я просто отставлю это здесь. Специально для sergey.v1968.

13:33

sergey.v1968

Я вот не пойму - они о том, что начали перепроверку всех проб, которая займёт у них 5 лет? Или как:? так не награждайте никого до истечения 8 лет, а через 8 лет, к примеру: Добро пожаловать, м-р Шипулин, Вы выиграли масстарт в Австрии в 2017 году, поскольку немец, норвег и австриец - допингеры. А правдоруб, он же дазвон, - тупо просто му-дазвон

13:16

ov

Так до эксгумации Панина-Коломейцева дойдет.

13:11

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Ну, и в чём проблема??? ""ВРЕМЕННО"" отстраняйте до 2022г. ".....более 1000 российских спортсменов......" и спокойно расследуйте.

13:04

Slim Taller

Дамоклов меч будет висеть постоянно.

13:04

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