Допинг-пробы Игр-2014 будут проверяться до 2022 года

Перепроверка всех допинг-проб участников Олимпиады-2014 в Сочи будет проводиться до 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на представителя МОК. Ранее были перепроверены пробы Игр-2008 и 2012, из которых 101 дала положительный результат.
- МОК продолжает анализировать все образцы Сочи, Ванкувера и Лондона, - цитирует Reuters представителя МОК. - Перепроверка проб участников Игр в Сочи продолжится до 2022 года. У нас нет какого-то временного графика. МОК продолжит обсуждать каждый конкретный случай допинга после завершения всех дисциплинарных процедур.
Ранее независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил доклад, в котором говорится, что более 1000 российских спортсменов причастны к нарушению антидопинговых правил, а на Играх в Сочи действовала целая система подмены допинг-проб.
Весёлый©
ГАГАГА
13:33
Весёлый©
sergey.v1968 Весёлый, клоун местный, тебе самому не весело от того, что за последние 3 недели новость о дате публикации второй части доклада Макларена появлялась уже трижды и последовательно переносилась с сентября уже теперь на декабрь? Вот не позорился бы, вообще не отсвечивал бы, а то ведь что Макларен, что ссылающиеся на него, что ты, - ну с адекватом завязали уж давно, так зачем палиться и напоминать о себе своей вонью лишний раз? Мне, к примеру, забавно, интересны 2 вещи: 1) будет ли вторая часть вообще опубликована, и 2) если 1) = да, то когда??? 09:59 27 ОКТЯБРЯ 2016
13:33
Весёлый©
Я просто отставлю это здесь. Специально для sergey.v1968.
13:33
sergey.v1968
Я вот не пойму - они о том, что начали перепроверку всех проб, которая займёт у них 5 лет? Или как:? так не награждайте никого до истечения 8 лет, а через 8 лет, к примеру: Добро пожаловать, м-р Шипулин, Вы выиграли масстарт в Австрии в 2017 году, поскольку немец, норвег и австриец - допингеры. А правдоруб, он же дазвон, - тупо просто му-дазвон
13:16
ov
Так до эксгумации Панина-Коломейцева дойдет.
13:11
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Ну, и в чём проблема??? ""ВРЕМЕННО"" отстраняйте до 2022г. ".....более 1000 российских спортсменов......" и спокойно расследуйте.
13:04
Slim Taller
Дамоклов меч будет висеть постоянно.
13:04