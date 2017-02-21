Допинг-пробы Игр-2014 будут проверяться до 2022 года

Перепроверка всех допинг-проб участников Олимпиады-2014 в Сочи будет проводиться до 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на представителя МОК. Ранее были перепроверены пробы Игр-2008 и 2012, из которых 101 дала положительный результат.

- МОК продолжает анализировать все образцы Сочи, Ванкувера и Лондона, - цитирует Reuters представителя МОК. - Перепроверка проб участников Игр в Сочи продолжится до 2022 года. У нас нет какого-то временного графика. МОК продолжит обсуждать каждый конкретный случай допинга после завершения всех дисциплинарных процедур.

Ранее независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил доклад, в котором говорится, что более 1000 российских спортсменов причастны к нарушению антидопинговых правил, а на Играх в Сочи действовала целая система подмены допинг-проб.