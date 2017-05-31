Допинг-проба канадского пауэрлифтера показала наличие 11 запрещенных веществ

Канадский пауэрлифтер Томас Джеймэл дисквалифицирован на четыре года за положительную допинг-пробу, которая показала наличие в организме спортсмена 11 запрещенных веществ, сообщает ТАСС. Допинг-проба была взята у спортсмена во время соревновательного периода 11 февраля.

Анализ атлета показал наличие в организме 11 запрещенных веществ: нандролона, тестостерона, метандиенона, оксандролона, оксиметолона, клостебола, болденона и дростанолона (S1 анаболические агенты), тамоксифена и летрозола (S-гормон 0,4 и метаболические модуляторы), а также марихуаны.

Джеймаэл, проживающий в Сиднее (Австралия), отстранен от любой соревновательной деятельности в любом виде спорта до 19 апреля 2021 года.





