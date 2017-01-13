19:50 | ДОПИНГ

Допинг-проба Аккаева, взятая перед Олимпиадой в Лондоне, дала положительный результат

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Взятая в преддверии Олимпиады-2012 допинг-проба штангиста Хаджимурата Аккаева после перепроверки дала положительный результат, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). В пробе россиянина было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Аккаева бронзовой медали Олимпиады-2008 в связи с тем, что в его допинг-пробе также был обнаружен туринабол. После этого тренер спортсмена Махти Маккаев сообщил о завершении карьеры Аккаевым.

Отметим, что Аккаев снялся с Игр в Лондоне в связи с травмой.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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dv2205

один и тот же туринабол как по заказу - смахивает на подтасовку --погрешность или злой умысел

20:34

tryam

опять туринабол, что им дает то, или пробирка поцарапана?

20:06

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