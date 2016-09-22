Должность вице-президента ВАДА останется вакантной до 20 ноября

Должность вице-президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) останется свободной до 20 ноября, на которое запланировано заседание совета учредителей организации, сообщает официальный сайт агентства. Эта позиция стала вакантной после смерти Махенкези Арнольда Стофиле в августе этого года.

На сегодняшнем заседании исполкома в Лозанне ВАДА утвердило главой комитета спортсменов Бекки Скотт, руководителем образовательного комитета Эдвина Мозеса, в должности главы финансового комитета – Франческо Риччи Битти, а комитет по здоровью, медицине и исследованиям возглавил Угур Эрденер.