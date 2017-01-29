Документальный фильм "Икар" получил специальный приз жюри кинофестиваля "Санденс"

Документальный фильм "Икар" о допинговых махинациях в российском спорте получил специальный приз жюри кинофестиваля "Санденс", сообщает официальный сайт организаторов мероприятия. Картина была представлена публике 20 января.
В создании фильма принимал участие бывший глав Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Напомним, что он выступил информатором ВАДА при подготовке доклада независимого эксперта Ричарада Макларена. Перед этим Родченков в интервью New York Times рассказал об организованной системе допинговых махинаций в России во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. По его словам, российские участники Игр применяли разработанный им стероидный коктейль, а спецсотрудники вскрывали их допинг-пробы для подмены.
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Оскара получил " неправильный" с точки зрения государства США фильм об американце Снрудене. А фильм "ИКАР" уже получил значительный отклик даже здесь.
22:05 29 января
marksan
За что и боролись! Фильм, построенный на лжи, не найдёт отклика! Ещё на Оскар выставьте! Обама, разгромивший пол-мира получил Нобеля за мир, получил его авансом, только вступив в должность!
14:21 29 января
Леня-космос
А почему на золотом орле не отметили этот фильм?
13:58 29 января
Антимайдан
Видимо, жюри не могло не дать хоть какой-нибудь приз такому "правильному" (с точки зрения Запада) фильму - иначе против них "свободные независимые" западные СМИ начали бы кампанию шельмования - типа "агенты Путина" и т.п.
13:13 29 января