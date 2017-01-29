Документальный фильм "Икар" получил специальный приз жюри кинофестиваля "Санденс"

Документальный фильм "Икар" о допинговых махинациях в российском спорте получил специальный приз жюри кинофестиваля "Санденс", сообщает официальный сайт организаторов мероприятия. Картина была представлена публике 20 января.

В создании фильма принимал участие бывший глав Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Напомним, что он выступил информатором ВАДА при подготовке доклада независимого эксперта Ричарада Макларена. Перед этим Родченков в интервью New York Times рассказал об организованной системе допинговых махинаций в России во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. По его словам, российские участники Игр применяли разработанный им стероидный коктейль, а спецсотрудники вскрывали их допинг-пробы для подмены.

"Родченков - Сноуден российского допинга"