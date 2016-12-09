Доклад Макларена: Пробы двух российских хоккеисток из Сочи-2014 содержали мужскую ДНК

Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен в ходе пресс-конференции, представляя вторую часть своего доклада, сообщил, что в допинг-пробах двух российских хоккеисток на Олимпийских играх в Сочи-2014 присутствовала мужская ДНК.

"Расследование комиссии Макларена выявило подмену допинг-проб у двух хоккеисток на Олимпиаде в Сочи, в их пробах присутствовала мужская ДНК", – говорится в докладе.

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