14:46 | ДОПИНГ

Доклад Макларена: Пробы двух российских хоккеисток из Сочи-2014 содержали мужскую ДНК

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Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен в ходе пресс-конференции, представляя вторую часть своего доклада, сообщил, что в допинг-пробах двух российских хоккеисток на Олимпийских играх в Сочи-2014 присутствовала мужская ДНК.

"Расследование комиссии Макларена выявило подмену допинг-проб у двух хоккеисток на Олимпиаде в Сочи, в их пробах присутствовала мужская ДНК", – говорится в докладе.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Mermeland

Каких хоккеисток? Малкина и Овечкина?

15:02

Rexik

Представителям нетрадиционной ориентации не понять откуда в женский организм может попасть мужской ДНК. И как он может попасть в анализы мочи.

15:01

Долой марионеток-макларенеток

Мне интересно, Макларен - профессор чаво? Клоуновских наук? Наук по распространению русофобии? Юридических безапелляционных бездоказательных и смешных наук? И ещё: только в Канаде, или в США и Британии тоже, полный идиот с лицом, начисто лишённым признаков интеллекта, может стать профессором?..

14:58

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