14:26 | ДОПИНГ

Доклад Макларена: пробы 12 медалистов Сочи-2014 - фальсифицированные

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Допинг-пробы 12 российских медалистов Олимпиады-2014 в Сочи были фальсифицированы, говорится в опубликованной сегодня второй части доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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PallMall

Надеюсь, что Путин скажет свое веское слово, когда Трамп войдет в должность президента.

14:47

PallMall

Как можно анализы, запаянные в банки, подменить на чистые? Вы в своем уме? Полный бред. Пусть докажет.

14:46

Долой марионеток-макларенеток

Доказательства - в студию! Как нет? Почему нет? А! Родченков сказал? Ну, у него -то бухие золото брали, а где До-ка-за-тель-ства???

14:46

Весёлый©

Пхенчхан, прощай!

14:41

Rabinovich

Как каким? Анализы с допингом заменены на "чистые".

14:38

saber1

А каким образом?

14:32

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