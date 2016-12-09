Доклад Макларена: пробы 12 медалистов Сочи-2014 - фальсифицированные

Допинг-пробы 12 российских медалистов Олимпиады-2014 в Сочи были фальсифицированы, говорится в опубликованной сегодня второй части доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

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