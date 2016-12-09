Доклад Макларена: пробы 12 медалистов Сочи-2014 - фальсифицированные

Допинг-пробы 12 российских медалистов Олимпиады-2014 в Сочи были фальсифицированы, говорится в опубликованной сегодня второй части доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
Новый судный день для России. Live!
Все подробности – в трансляции "СЭ"
PallMall
Надеюсь, что Путин скажет свое веское слово, когда Трамп войдет в должность президента.
14:47
PallMall
Как можно анализы, запаянные в банки, подменить на чистые? Вы в своем уме? Полный бред. Пусть докажет.
14:46
Долой марионеток-макларенеток
Доказательства - в студию! Как нет? Почему нет? А! Родченков сказал? Ну, у него -то бухие золото брали, а где До-ка-за-тель-ства???
14:46
Весёлый©
Пхенчхан, прощай!
14:41
Rabinovich
Как каким? Анализы с допингом заменены на "чистые".
14:38
saber1
А каким образом?
14:32