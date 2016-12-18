Доклад Макларена не повлияет на проведение в России ЧМ по спортивному ориентированию на лыжах

Россия не лишится права проведения чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах, сообщает Inside the Games. Соревнования пройдут в марте 2017 года. В Международной федерации спортивного ориентирования не нашли никаких доказательств россиян к допинговому скандалу.
Ранее ВАДА на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте рекомендовало приостановить подготовку ко всем международным стартам в зимних видах спорта на территории России.
CanagliaVova
Петрову оставили ориентирование, чтобы совсем не разочаровался в человечестве. Бжорк. Ггг
00:16
spetrov
Как же так?! Куда смотрят все цивилизованное человечество, Стинг, Мадонна и Бжорк?
00:07