23:56 18 декабря | ДОПИНГ

Доклад Макларена не повлияет на проведение в России ЧМ по спортивному ориентированию на лыжах

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Россия не лишится права проведения чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах, сообщает Inside the Games. Соревнования пройдут в марте 2017 года. В Международной федерации спортивного ориентирования не нашли никаких доказательств россиян к допинговому  скандалу. 

Ранее ВАДА на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте рекомендовало приостановить подготовку ко всем международным стартам в зимних видах спорта на территории России.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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CanagliaVova

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spetrov

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