Доклад Макларена: допинг-пробы двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Сочи-2014, были фальсифицированы

Допинг-пробы двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи, были фальсифицированы, говорится в опубликованной сегодня второй части доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
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qwe20
про крышки вообще лютый бред. и все без малейшего фото и доказательств. "джентельменам" верят на слово. просто политический заказ, информационная война.
15:03
Fora
Русофобский и проплаченный бред. На фоне-то бройлеров из сша и норвегии.
14:53
marksan
su suum____ А ты кто, урод? На свой ник посмотри!
14:49
marksan
Пора заканчивать с пидорасными Олимпиадами! Спорт закончился! Остались только деньги!
14:48
PallMall
Сам что ли подменил?
14:33
su suum
Ан и Уйалд? Та какие они рассеяне?
14:32
fireman32
Имена?Клички?
14:31