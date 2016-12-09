14:22 | ДОПИНГ

Доклад Макларена: допинг-пробы двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Сочи-2014, были фальсифицированы

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Допинг-пробы двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи, были фальсифицированы, говорится в опубликованной сегодня второй части доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (7)
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qwe20

про крышки вообще лютый бред. и все без малейшего фото и доказательств. "джентельменам" верят на слово. просто политический заказ, информационная война.

15:03

Fora

Русофобский и проплаченный бред. На фоне-то бройлеров из сша и норвегии.

14:53

marksan

su suum____ А ты кто, урод? На свой ник посмотри!

14:49

marksan

Пора заканчивать с пидорасными Олимпиадами! Спорт закончился! Остались только деньги!

14:48

PallMall

Сам что ли подменил?

14:33

su suum

Ан и Уйалд? Та какие они рассеяне?

14:32

fireman32

Имена?Клички?

14:31

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