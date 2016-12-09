14:18 | ДОПИНГ

Доклад Макларена: более 1000 россиян в 30 видах спорта участвовали в махинациях с допингом

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Более 1000 российских спортсменов так или иначе были вовлечены в допинговые махинации. Об этом говорится во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

Эти атлеты представляют 30 различных видов спорта. Подчеркивается, что махинации не прекратились после Олимпиады-2014.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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DV1981

Да чего уж там 1000,все люди в России принимают допинг)Бабушки мельдоний,дети капли от носа)))

14:49

PallMall

Что-то мало, достоверно известно, что в США более 12 тыс. спортсменов принимает допинг.

14:37

saber1

Айртон = долбоящер!

14:34

saber1

Ни о чем! Могли бы да кабы.... БРЕД !!!!!

14:33

Айртон

А кто в этом соневался?)) Ждём перехода липовых медалей к честным спортсменам и ужесточения санкций к мошенникам!))

14:33

акробат

фамилии давай, дедуля. а то всё "предположительно" и "может быть"

14:31

Долой марионеток-макларенеток

Долой марионеток-макларенеток!!!!!

14:27

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