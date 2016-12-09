Доклад Макларена: более 1000 россиян в 30 видах спорта участвовали в махинациях с допингом

Более 1000 российских спортсменов так или иначе были вовлечены в допинговые махинации. Об этом говорится во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

Эти атлеты представляют 30 различных видов спорта. Подчеркивается, что махинации не прекратились после Олимпиады-2014.

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