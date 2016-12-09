Доклад Макларена: более 1000 россиян в 30 видах спорта участвовали в махинациях с допингом

Более 1000 российских спортсменов так или иначе были вовлечены в допинговые махинации. Об этом говорится во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
Эти атлеты представляют 30 различных видов спорта. Подчеркивается, что махинации не прекратились после Олимпиады-2014.
Новый судный день для России. Live!
McLaren2: "over 1000 Russian athletes...involved in manipulations to conceal positive doping tests" pic.twitter.com/LsWShF5U83– Dan Roan (@danroan) 9 декабря 2016 г.
DV1981
Да чего уж там 1000,все люди в России принимают допинг)Бабушки мельдоний,дети капли от носа)))
14:49
PallMall
Что-то мало, достоверно известно, что в США более 12 тыс. спортсменов принимает допинг.
14:37
saber1
Айртон = долбоящер!
14:34
saber1
Ни о чем! Могли бы да кабы.... БРЕД !!!!!
14:33
Айртон
А кто в этом соневался?)) Ждём перехода липовых медалей к честным спортсменам и ужесточения санкций к мошенникам!))
14:33
акробат
фамилии давай, дедуля. а то всё "предположительно" и "может быть"
14:31
Долой марионеток-макларенеток
Долой марионеток-макларенеток!!!!!
14:27