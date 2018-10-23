Дмитрий Свищев: "Защита Крушельницкого включила в доказательную базу фильм Зеппельта"

Защита российского керлингиста Александра Крушельницкого внесла фильм журналиста немецкого канала ARD Хайо Зеппельта в качестве доказательства при рассмотрении дела в CAS, сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

- Защите удалось включить в доказательную базу фильм Зеппельта о степени безопасности допинг-контроля в Пхенчхане, - цитирует Свищева ТАСС.

В фильме говорится, что во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) у посторонних лиц был доступ к пробиркам с допинг-пробами, что создало угрозу манипуляций. Решение по делу россиянина должно быть вынесено до конца октября.

Напомним, Крушельницкий был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил и лишился бронзовой медали в соревнованиях смешанных дуэтов в паре с супругой Анастасией Брызгаловой. В его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.