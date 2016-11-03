Дмитрий Свищев: "Закон об уголовной ответственности за допинг - важный инструмент в переговорах с ВАДА"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отметил, что закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга показывает непримиримую позицию государства в вопросе борьбы с запрещенными препаратами. По словам функционера, иностранные СМИ позитивно воспринимают новость о принятии законопроекта.

– Могу поздравить всю спортивную общественность, это действительно очень важный законопроект, который регламентирует ответственность людей, склоняющих спортсменов к употреблению запрещенных препаратов, – приводит "Р-Спорт" слова Свищева. – Иностранные СМИ воспринимают позитивно эту новость. Думаю, эта новость должна срочно стать важным инструментом в переговорах с ВАДА, со спортивными федерациями. Мы должны на государственном уровне показать, что именно государство не поддерживает употребление запрещенных препаратов и склонение к их применению. И за это у нас достаточно суровые штрафы и уголовное наказание.