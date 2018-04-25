Дмитрий Свищев: "Задача – сделать дисквалификацию Крушельницкого минимальной"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сказал, что Александру Крушельницкому грозит дисквалификация за употребление мельдония. По словам главы организации, ФКР работает над тем, чтобы отстранение от спорта стало минимальным.

Напомним, на Олимпиаде-2018 Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Затем в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) Крушельницкий был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, его результаты на Играх в Пхенчхане были аннулированы. Российские спортсмены были лишены медалей, Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года.

Отметим, что в конце февраля ФКР создала комиссию, перед которой стоит задача по реабилитации имени российского керлингиста и доказательство его невиновности в суде.

– 26 апреля у меня будет встреча с главой Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс во время чемпионата мира в Эстерсунде, в этот же день нам необходимо предоставить документы в CAS для ознакомления противоположной стороной, чтобы они смогли подготовить контраргументы, – цитирует ТАСС Свищева. – На сегодняшний день мы можем говорить, что дисквалификация все-таки будет. Наша задача сделать так, чтобы она была минимальной. Если все же расследование, которое мы не прекращаем, поможет найти виновного, то будут велики шансы оправдать Крушельницкого и бороться за восстановление его в правах на Олимпиаде. Думаю, что рассмотрение дела в CAS пройдет в мае-июне.

Мы еще раз хотим доказать невиновность нашего спортсмена посредством того, что правоохранительные органы ведут расследование, опрошены десятки свидетелей – спортсмены, персонал, врачи тренеры. Все, кто тем или иным образом мог воздействовать на эту ситуацию. Но, к сожалению, достичь желаемого результата по горячим следам, а именно найти виновника ситуации, не удалось. Как показывает общение с нашим следователем, это долгая процедура.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий: "Эту бронзу мы выиграли честно"

У нас есть сложности с открытием дела, потому что в России есть закон, подразумевающий административное наказание за нарушение антидопингового законодательства вплоть до уголовной ответственность, но одновременно с этим мельдоний, который был обнаружен у Крушельницкого, не входит в список препаратов, на основании употребления или распространения которых, можно кого-то наказать и открыть уголовное дело. Это связано с тем, что список готовит правительство РФ, но в связи с тем, что препарат имеется в открытой продаже, то внести его в список запрещенных на сегодняшний день нереально.

Мы находимся в контакте с нашими адвокатами из швейцарской компании, с которыми утвердили линию защиты. Заручились поддержкой европейских специалистов по препарату "Милдронат", которые могут доказать бесперспективность употребления одной таблетки. Одновременно мы понимаем, что любой атлет несет ответственность за то, что у него находят запрещенный препарат.