Дмитрий Свищев: "ВАДА показало несостоятельность системы, созданной против российского спорта"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что система, созданная против российского спорта, показала свою несостоятельность после решения ВАДА закрыть дела в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. Он также добавил, что российский спорт сможет оправиться от нанесенного имиджевого ущерба только через многих лет.

Сегодня ВАДА прекратило расследование в отношении 95 россиян в связи с недостаточным количеством доказательств. Имена спортсменов не называются.



– Надо приветствовать решение ВАДА, справедливость восторжествовала. Система, которая изначально была против российского спорта, показала несостоятельность, – приводит ТАСС слова Свищева. - Ущерб имиджу российскому спорту нанесен таков, что мы оправимся от него только в течение многих лет. Но после произошедшего, думаю, впредь любые решения будут более взвешенными, все будет происходить иначе.

Теперь наши спортсмены и ОКР должны выбрать сами тактику поведения и отношения к ВАДА. Ведь для многих это был конец карьеры, были потеряны шансы выступить на Олимпиаде. Надеемся, что ПКР и РУСАДА восстановятся в правах и мы начнем с чистого листа.