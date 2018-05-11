Дмитрий Свищев: "ВАДА едва ли заинтересовано в расследовании СК по допингу"

Президент Федерации керлинга России, член совета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев подчеркнул: факт подачи Следственным комитетом России (СК РФ) Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) материалов, опровергающих заявления бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, важен. Однако, по его словам, ВАДА не заинтересовано в расследовании.



Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в пятницу рассказала, что следствие собрало доказательства, опровергающие слова информатора ВАДА Григория Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в лабораторию в Сочи и подмене биоматериала на Олимпиаде-2014.

- Любой конфликт решается только в диалоге, такие материалы необходимы, но они ничего не решат, - цитирует ТАСС Свищева. - Мы говорим "белое", а нам отвечают "черное", и доказать мы ничего не можем - никому не интересны наши доводы, - отметил Свищев. - Им нужно только говорить о допинговой системе в России.

Они будут говорить только о допинговой системе, и ждать подтверждения ее существования - "признайте пункт о господдержке, и мы восстановим Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)". Так что документы поданы, но это не поможет.

Наш президент сказал - не надо врать друг другу, допинговая проблема существует. Да, эту проблему никто не отрицает, но вы знаете, на каком месте мы за 2016 год по употреблению допинга? На шестом месте, а впереди нас Франция, Италия, другие страны, однако их не обвиняют в существовании господдержки употребления допинга.