Дмитрий Свищев: "В CAS ломают комедию, скрывая лицо Родченкова"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев подчеркнул: показания, которые информатор ВАДА Григорий Родченков дает по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), закрывая свое лицо экраном, выглядят как фарс.

Слушания по делам четырех российских конькобежцев Ольги Фаткулиной, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова и Александра Румянцева, пожизненно отстраненных решением МОК от Олимпийских игр, проходят в понедельник в Женеве. Родченков дает показания по видеосвязи уже после показаний самих спортсменов. Его закрыто экраном.

– Это какое-то шоу. Показания должны подтверждаться фактами, фактов Родченков предоставить не может, все это похоже на фарс, – циттирует Свищева РИА Новости. – Мы думали, что суд будет справедливым и гуманным, а тут ломают комедию. Какая-то ткань, которой он закрыт...

Он чего боится? Если он считает, что говорит правду, что за добро и честность, то зачем прикрывается? Пусть его покажут, пусть он посмотрит ему в глаза. Клоунада какая-то, а не суд. Им еще у нашего правосудия надо учиться.