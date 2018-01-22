Дмитрий Свищев: "В CAS ломают комедию, скрывая лицо Родченкова"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев подчеркнул: показания, которые информатор ВАДА Григорий Родченков дает по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), закрывая свое лицо экраном, выглядят как фарс.
Слушания по делам четырех российских конькобежцев Ольги Фаткулиной, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова и Александра Румянцева, пожизненно отстраненных решением МОК от Олимпийских игр, проходят в понедельник в Женеве. Родченков дает показания по видеосвязи уже после показаний самих спортсменов. Его закрыто экраном.
– Это какое-то шоу. Показания должны подтверждаться фактами, фактов Родченков предоставить не может, все это похоже на фарс, – циттирует Свищева РИА Новости. – Мы думали, что суд будет справедливым и гуманным, а тут ломают комедию. Какая-то ткань, которой он закрыт...
Он чего боится? Если он считает, что говорит правду, что за добро и честность, то зачем прикрывается? Пусть его покажут, пусть он посмотрит ему в глаза. Клоунада какая-то, а не суд. Им еще у нашего правосудия надо учиться.
NapoliFC
Скорее всего это не Родченков вот его и прячут.
01:00
Beard
Пятачок Новодворской Beard Луговой вообще-то жив................извини,лоханулся
23:51 22 января
Пятачок Новодворской
Beard Луговой вообще-то жив здоров. А вот Литвиненко.................Он сделал нашему полонию отличную рекламу. Он сделает любое чаепитие незабываемым.
23:09 22 января
Beard
Может быть Родченкову сделали пластику лица,поэтому он и скрывает своё новое обличье.Луговой и Березовский не подстраховались -и где они теперь!
22:34 22 января
Serenky25
У него синяки под глазами...вот и скрывают.
22:18 22 января
Benpb_bl
Да уж, наше правосудие - прям пример для всего мира. Хороший стендап получился.
21:38 22 января
Пятачок Новодворской
Не хочется ёрничать, но в плане нашего правосудия достаточно вспомнить ДТП на Ленинском проспекте в 2010 году. Когда топ-менеджера ЛУКойл въехал в машину, скорой помощи, врачихи погибли а позже их признали виновными. Не говоря уже про Васильеву с Сердюковым.
21:25 22 января