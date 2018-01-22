21:18 22 января | ДОПИНГ

Дмитрий Свищев: "В CAS ломают комедию, скрывая лицо Родченкова"

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев подчеркнул: показания, которые информатор ВАДА Григорий Родченков дает по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), закрывая свое лицо экраном, выглядят как фарс.

Слушания по делам четырех российских конькобежцев Ольги Фаткулиной, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова и Александра Румянцева, пожизненно отстраненных решением МОК от Олимпийских игр, проходят в понедельник в Женеве. Родченков дает показания по видеосвязи уже после показаний самих спортсменов. Его закрыто экраном.

– Это какое-то шоу. Показания должны подтверждаться фактами, фактов Родченков предоставить не может, все это похоже на фарс, – циттирует Свищева РИА Новости. – Мы думали, что суд будет справедливым и гуманным, а тут ломают комедию. Какая-то ткань, которой он закрыт...

Он чего боится? Если он считает, что говорит правду, что за добро и честность, то зачем прикрывается? Пусть его покажут, пусть он посмотрит ему в глаза. Клоунада какая-то, а не суд. Им еще у нашего правосудия надо учиться.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20180122/1131494662.html

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КОММЕНТАРИИ (7)
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NapoliFC

Скорее всего это не Родченков вот его и прячут.

01:00

Beard

Пятачок Новодворской Beard Луговой вообще-то жив................извини,лоханулся

23:51 22 января

Пятачок Новодворской

Beard Луговой вообще-то жив здоров. А вот Литвиненко.................Он сделал нашему полонию отличную рекламу. Он сделает любое чаепитие незабываемым.

23:09 22 января

Beard

Может быть Родченкову сделали пластику лица,поэтому он и скрывает своё новое обличье.Луговой и Березовский не подстраховались -и где они теперь!

22:34 22 января

Serenky25

У него синяки под глазами...вот и скрывают.

22:18 22 января

Benpb_bl

Да уж, наше правосудие - прям пример для всего мира. Хороший стендап получился.

21:38 22 января

Пятачок Новодворской

Не хочется ёрничать, но в плане нашего правосудия достаточно вспомнить ДТП на Ленинском проспекте в 2010 году. Когда топ-менеджера ЛУКойл въехал в машину, скорой помощи, врачихи погибли а позже их признали виновными. Не говоря уже про Васильеву с Сердюковым.

21:25 22 января