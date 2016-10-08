17:42 | ДОПИНГ

Дмитрий Свищев: "Россия уже давно призывала к уголовной ответственности за допинг"

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев подчеркнул, что Россия давно предлагала ввести уголовную ответственность за склонение к допингу. Данное предложение сегодня вынес МОК по итогам саммита в Лозанне.

- Это очень здравая идея МОК, но я хочу заметить, что здесь мы его опережаем, - цитирует ТАСС Свищева. - Мы к уголовной ответственности за принуждение к употреблению допинга призывали уже давно. Еще в начале лета выступили с такой инициативой, и она уже прошла первое чтение. В этом вопросе Россия опережает время, и это еще раз показывает, что мы говорим на одном языке с МОК.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3688812

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