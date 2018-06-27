Дмитрий Свищев: "Родченков пытался покончить с собой, а обвинят все равно Россию"

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев призвал Григория Родченкова, совершившего попытку самоубийства, вернуться в Россию и покаяться, а также предположил, кого назовут виновником случившегося.

– Господин Родченков известен в России не только как прекрасный химик, не только как бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, не только как информатор, сбежавший и страны и рассказывающий неправду, но и как человек, который стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Попытка суицида, предпринятая им, доказывает то, что мы в России ничего не придумываем.

Родченкову обязательно нужно обязательно приехать в Россию. Написать заявление в посольство, правоохранительные органы и покаяться во всем. Ему нужна квалифицированная медицинская помощь, которую он может получить на родине. Здесь его история болезни, лечащие врачи, готовые оказать ему поддержку. Пусть не переживает, в России его всегда ждут. Приедет, попросит прощения и будем лечить человека. В нашей стране гуманная и цивилизованная психиатрическая медицина.

Он же все эти годы оторван от родины, от семьи, от своих близких людей, а сам постоянно находился под колоссальным психологическим давлением тех служб, которые добиваются от него показаний, порочащих Россию и заставляют постоянно придумывать истории, окутанные мифами и выдумками. Все наши спортивные программы по достижению результатов он представил допинговыми, обвинил все руководство не только спорта, а страны! Сочинительство – это не непростой труд, а сложный процесс с привлечением массы людей. Такое непросто дается. Особенно в одиночестве. Я точно знаю, что даже самые близкие Родченкову люди его не поддерживают.

Ничего удивительно в сложившейся ситуации я не вижу. Не хочу злорадствовать, но это логичное завершение той карьеры, которую он сам себе нарисовал, того пути, по которому он решил идти. Не удивлюсь, если во всем случившемся опять обвинять Россию, увидят руку Кремля и заговорят о госпрограмме по уничтожению Родченкова. Потому я и говорю, что единственная возможность вернуться к более-менее нормальной жизни для него – вернуться в Россию. (Андрей ШИТИХИН)