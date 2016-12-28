Дмитрий Свищев: "Почему Анцелиович говорит не с правоохранительными органами, а с New York Times?"

Депутат Госдумы и член Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил мнение, что слова временно исполняющей обязанности главы РУСАДА Анны Анцелиович могли быть вырваны из контекста. Сегодня издание New York Times привело слова Анцелиович, якобы признавшей существование допинговой программы в России. В РУСАДА готовят заявление в ответ на статью.

- Не понимаю, почему она вместо того, чтобы прийти в правоохранительные органы, дает интервью иностранным изданиям типа New York Times и рассказывает информацию, которой нет у независимой комиссии, которая ведет расследование, - цитирует life.ru Свищева. - В этом всем надо разбираться, и скорее всего, все обстоит не совсем так, как это освещает NYT.

Сначала надо понять, что имела в виду Анцелиович, сравнить это с переводом на английский язык, и, кроме того, с последующим переводом на русский в отечественных СМИ. Может быть, по пути что-то поменялось. Однако в конце интервью она отметила, что государство к допинговому сговору никакого отношения не имело и никакие наши высшие начальники об этом и не знали. Это она действительно так заявила. Поэтому надо внимательно изучить, что она имела в виду.