14:08 | ДОПИНГ

Дмитрий Свищев: "Перепроверить нужно всех участников Игр-2014, а не только россиян"

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Депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев предложил провести перепроверку допинг-проб всех участников Олимпиады-2014. Ранее стало известно, что МОК инциировал расследование в отношении 28 российских участников Игр в Сочи, пробы которых могли быть подменены. Также было решено провести перепроверку всех допинг-проб российских участников Игр-2014.

- Мы должны принять такое решение МОК, всячески содействовать и ни в коем случае не оспаривать, - цитирует "Р-Спорт" Свищева. - Я надеюсь, что пробы наших олимпийцев в Сочи будут чистыми. Я бы посоветовал МОК пойти дальше и перепроверить всех спортсменов, это не так проблемно. Раз перепроверяют россиян, то надо перепроверить всех, раз есть претензии к организаторам. Тогда было бы по справедливости.

На Олимпиаде у нас в керлинге вообще не брали пробы. За керлинг можно быть спокойными. За наших я уверен. У нас у одной спортсменки были гормональные проблемы, но это совершенно другое.

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http://rsport.ru/olympic_games/20161223/1114166369.html

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