Дмитрий Свищев: "Отстранение от Пхенчхана-2018? Надо бороться за свои права!"

Депутат Госдумы и член Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что заявление главы UKAD Дэвида Кенворти о необходимости отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх–2018 – это очередные нападки, в которых еще предстоит разобраться. По его словам, российская сторона сейчас должна не "вставать в позу", а пытаться выйти на диалог.

– UKAD уже около двух лет выступает за отстранение России от различных соревнований, - сказал Свищев. - Заявление об отстранении от Олимпиады-2018 – это очередные нападки, в которых предстоит еще разобраться. Я слышал различные мнения, в том числе, о бойкоте Игр в Корее, но сейчас необходимо не "вставать в позу", а наоборот, пытаться выйти на диалог, доказывать свою правоту через суд.

Гипотетически, может повториться ситуация, которая произошла перед летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. Если мы будем сидеть и молчать, то случиться может самое плохое. Наша задача сейчас – не упустить время и бороться за свои права. (Любовь КОНЯЕВА)

В Британии считают, что Россию надо отстранить от участия в Олимпиаде 2018 года