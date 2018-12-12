Дмитрий Свищев: "Комиссия Смирнова провела громадную работу"

Независимая общественная антидопинговая комиссия под руководством Виталия Смирнова проделала громадную работу, но для аналогичных функций необходимо создать постоянный рабочий орган, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Комиссия была создана летом 2016 года по инициативе президента России Владимира Путина. Орган возглавил почетный президент Международного олимпийского комитета (МОК) и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов. В комиссию вошли выдающиеся спортсмены, крупные бизнесмены и чиновники, связанные со спортом, спортивные функционеры и деятели культуры. Главной задачей комиссии было восстановление доверия к российскому спорту на международной арене.

- Мы все ждали от комиссии Смирнова результатов. Сейчас мы видим, что Олимпийский комитет России восстановлен, РУСАДА восстановлено, но с оговорками, надеемся, что в ближайшее время все вопросы будут сняты. Осталось несколько федераций, которые поражены в правах, в частности, Всероссийская федерация легкой атлетики. Комиссия была достаточно эффективна - это правда, хочется поблагодарить ее руководителей, проведена громадная работа. Нам бы хотелось, что это было бы быстрее или более эффективно, но были запущенные вопросы, да и работать приходилось в непростое политическое время, - сказал Свищев. - В очень сложных условиях работали наши коллеги, в условиях давления на наш спорт. Хочется поблагодарить их и поздравить с работой. Но то, что было сделано, должно продолжаться в будущем. Подобный орган должен существовать и работать на постоянной основе - спортивная дипломатия должна функционировать в непрерывном режиме.