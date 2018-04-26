Дмитрий Свищев: "CAS просто подтвердил, что показания Родченкова - вранье от начала и до конца"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев подчеркнул, что Спортивный арбитражный суд (CAS) своими действиями признал, что все доводы информатора ВАДА Григоря Родченкова о допинге в российском спорте являются плодом его воспаленного воображения. Ранее комиссия CAS официально назвала показания Григория Родченкова "непроверенной информацией".

- CAS признал, что все доводы Родченкова - плод его воспаленного воображения, - приводит слова Свищева пресс-служба депутата Госдумы. - Это доказывает, что никакого отношения к спорту данный деятель не имеет, а все его выдумки политически мотивированы. Родченков как явление - это политический заказ Запада, направленный против России.

Теперь пелена спала, и все убедились, что допинговые скандалы были сконструированы искусственно. Допинговые разоблачения были полностью придуманы, а сумасшествием Родченкова удачно воспользовались на Западе с тем, чтобы попытаться дискредитировать Россию. Однако этого не получилось - Спортивный арбитражный суд во всем разобрался, и показания Родченкова идут под грифом "непроверенная информация". По-русски говоря - вранье от начала и до конца.