Дмитрий Свищев: "Антидопинговый саммит в Белом доме похож на междусобойчик"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал тот факт, что среди участников были именно те, кто выступал против восстановления в правах РУСАДА. Он считает, что, не пригласив ВАДА на саммит, Белый дом хочет как раз оказать на нее давление.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) раскритиковало прошедший сегодня в американском Белом доме экстренный антидопинговый саммит, назвав его односторонним. ВАДА подтвердило, что его представители не были приглашены на встречу. По мнению ВАДА, это означает, что "только одна сторона этой истории была услышана".

В Белый дом были приглашены только те, кто не согласен с восстановлением РУСАДА. Среди участников были 14 спортсменов – в основном из числа тех, кто призывал к реформированию ВАДА после решения по России. На саммите присутствовали министры спорта и лидеры национальных антидопинговых организаций из Австралии, Германии, Ирландии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии и Великобритании.

– Нужно обратить внимание на само место проведения этого антидопинговоого саммита – он прошёл в Белом доме, резиденции американской администрации, – приводит пресс-служба слова Свищева. – Как мы видим, налицо в очередной раз ситуация, когда США тянут на себя одеяло и выставляют себя единственными "вершителями судеб": на мероприятии, на котором обсуждался вопрос реформирования ВАДА, не было официального представителя этой организации.

Да, у России непростые отношения с ВАДА, которое не всегда нас слышит и не всегда нас понимает, но эта организация нацелена сейчас на то, чтобы урегулировать вопрос с РУСАДА. А не пригласив ВАДА на саммит, Белый дом хочет как раз оказать на нее давление в этом вопросе.

Мы, конечно, понимаем, что Белый дом может приглашать кого угодно и когда угодно, но олимпийское движение не может жить без российского спорта. К тому же приглашение бывшей российской спортсменки на саммит, а не действующих, говорит просто о непрофессиональном подходе. По сути, это игра в одни ворота и похоже не на обсуждение, где представлены все стороны, а на некий междусобойчик, созванный с определенной целью.

Конечно, обращает внимание тот факт, что среди участников были именно те, кто выступал против восстановления в правах РУСАДА. Вот и становится очевидной цель этого саммита, отражающая смысл всей американской политики, – это желание выдавить Россию из всех международных соревнований, поскольку именно наша страна – один из главных реальных конкурентов США.

Реакция ВАДА на это мероприятие дает понять, что наконец эта организация прозрела и понимает, к чему может привести политика Соединенных Штатов в спорте. А привести она может к снижению интереса во всем мире к спорту, поскольку, если будет достигнута цель американцев, нарушится важнейший принцип соревнований – принцип конкуренции, а спортсмены из России, как известно, всегда одни из сильнейших. А зачем зрителям и болельщикам тратить время и приезжать на соревнования с "искусственными" победителями, которыми во что бы то ни стало хотят стать американцы?"

ВАДА: "Антидопинговый саммит в Вашингтоне получился односторонним"