Дмитрий Шляхтин: "После выигранных дел по нашим "зимникам" CAS перестал их устраивать?"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал заявление исполнительного директора Антидопингового агентства Норвегии Андерса Сольхейма, который предложил создать новый спортивный судебный орган вместо Спортивного арбитражного суда (CAS) и передать ему рассмотрение дел о допинге.



- Надо, во-первых, понять, что они хотят, чем их не устраивает CAS, - сказал Шляхтин.- А то получается, мы судов наплодим, а следующая организация снова будет какой-то не такой. Все равно не нам принимать

решение. В конце концов, это ничего не поменяет.



Пройдет некоторое время и еще каким-то судом будут недовольны. И так будем ходить по кругу. Вот раньше CAS их устраивал, когда всех дисквалифицировали, а сейчас после выигранных дел нашими "зимниками" нашли какую-то проблему, правильно? Именно здесь и надо искать причину. Но пока все это в теории, а до реализации на практике идеи и предложения должны пройти очень длинный путь. (Арман МКРТЧЯН)