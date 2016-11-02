Дмитрий Шляхтин: "Критерий проживания российских спортсменов за границей снят"

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что МОК снял критерий, по которому российские спортсмены должны проживать за границей для участия в международных соревнованиях. По его словам, спортсмены могут жить в России, но должны проходить независимое тестирование на допинг.

Критерий был введен перед Олимпиадой-2016 после доклада Ричарда Макларена. В результате этого Россию на Играх в Рио представляла только одна легкоатлетка - Дарья Клишина, которая проживает в США.

- Критерий проживания спортсменов за границей снят, - приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. - Они могут жить в РФ, но должно быть независимое тестирование.