12:21 | ДОПИНГ

Дмитрий Шляхтин: "Критерий проживания российских спортсменов за границей снят"

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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что МОК снял критерий, по которому российские спортсмены должны проживать за границей для участия в международных соревнованиях. По его словам, спортсмены могут жить в России, но должны проходить независимое тестирование на допинг.

Критерий был введен перед Олимпиадой-2016 после доклада Ричарда Макларена. В результате этого Россию на Играх в Рио представляла только одна легкоатлетка - Дарья Клишина, которая проживает в США.

- Критерий проживания спортсменов за границей снят, - приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. - Они могут жить в РФ, но должно быть независимое тестирование.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161102/1111681278.html

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