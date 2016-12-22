Дмитрий Песков: "Вся мировая система борьбы с допингом находится в кризисе"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков считает, что проблемы с допингом существуют не только в России, но и во всем мире.

- Все эти заявления, готовность взаимодействовать с организациями спортивными остаются без ответа, часто игнорируются. Но тем не менее ситуации, те данные, которые вскрылись, они свидетельствуют о том, что речь не идет о каком-то кризисе допинговом, связанном с нашей страной, - приводит слова Пескова ТАСС со ссылкой на эфир "России 24". - Скорее в кризисе находится общемировая система борьбы с допингом.