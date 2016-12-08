Дмитрий Песков: "Россия будет последовательно бороться с допингом и защищать "чистых" спортсменов"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что власти РФ продолжат последовательную борьбу с допингом, но при этом будут защищать спортсменов, не имеющих отношения к его применению. По его словам, Москва готова воспринимать детальную информацию относительно претензий по применению спортсменами допинга, однако ранее она не предоставлялась.

9 декабря будет опубликована вторая часть доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. В первой части он обвинил Россию в создании системы по подмене допинг-проб во время Олимпиады-2014.

- Кремль готов, первое, к безусловной, последовательной и весьма активной защите интересов наших спортсменов, которые никогда не имели и не имеют отношения к допингу, - приводит "Р-Спорт" слова Пескова. - Это первое и главное. Второе: в русле решений, принятых Президентом Путиным, Кремль готов продолжить последовательную борьбу с допингом как с явлением и к выстраиванию соответствующей системы по борьбе с допингом.

И третье: Кремль, безусловно, готов воспринимать детальную информацию относительно претензий, которые излагаются в подобных документах. Вы знаете, что ранее такая детальная информация не предоставлялась и многие обвинения носили достаточно абстрактный характер.