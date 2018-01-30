Дмитрий Песков: "Приверженность использованию Родченкова как очернителя вызывает непонимание"

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что маниакальная приверженность использованию бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова как очернителя вызывает непонимание, так как не принимаются во внимание иные аргументы.

Ранее на телеканале ARD вышел очередной фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта о российском допинге с интервью Родченкова.

"Господин Родченков – вы знаете, что он находится в розыске, что он здесь находится под следствием, что он личность весьма одиозная, не в ладах с законом, имеющая проблемы, скажем так, достаточно сильные моральной неустойчивости и который, очевидно, не может восприниматься как источник, который мог бы заслуживать хоть какого-то доверия.

Поэтому, конечно, подобная маниакальная приверженность тому, чтобы использовать Родченкова как такого заказного очернителя, у нас вызывает непонимание, и при этом неготовность и нежелание обращаться к каким-то другим источникам, чтобы перепроверить эту информацию", – приводит РИА "Новости" слова Пескова.

По словам пресс-секретаря главы государства, бездоказательные публикации о причастности России к ситуации с допингом наносят ущерб имиджу и реноме этих СМИ.

"Это как раз тот самый способ подачи материалов, который, наверное, наносит непоправимый ущерб имиджу и реноме средствам массовой информации, потому что правило, когда как минимум используется несколько альтернативных мнений, несколько альтернативных источников информации, в данном случае никак не соблюдалось. Я имею в виду в материале, который был продемонстрирован на одном из телеканалов Германии", – подытожил Песков.