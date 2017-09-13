Дмитрий Песков - о прекращении расследования ВАДА: "Спортсмены или обвиняются, или нет"

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что все рассуждения об употреблении российскими спортсменами допинга кроме прямого обвинения или его отсутствия являются схоластикой, информирует "Р-Спорт". В среду стало известно, что ВАДА прекратило расследование в отношении 95 российских атлетов из доклада Макларена, не найдя убедительных доказательств нарушения россиянами антидопинговых правил. Макларен утверждал, что всего в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи спортсменов РФ.

– Является ли прекращение расследования ВАДА доказательством невиновности российских спортсменов или же они прекращены в силу сложности поиска доказательств?

– Это должна комментировать ВАДА. Спортсмены или обвиняются в употреблении допинга, или не обвиняются в употреблении допинга. Все остальное – это абсолютная схоластика.