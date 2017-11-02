Дмитрий Носов: "Решение по Легкову - очередные грязные политические игры"

Член комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, бронзовый призер Олимпиады 2004 года Дмитрий Носов назвал решение отстранить от участия в Играх лыжника Александра Легкова и лишить его олимпийского золота политическим, а не спортивным. Бывший дзюдоист на 100 процентов уверен в том, что российский спортсмен не использовал допинг на Играх-2014 в Сочи.

Напомним, ранее стало известно, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировала их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи. Легков лишен золота на дистанции 50 км, также дисквалифицирована сборная России, занявшая второе место в эстафете 4×10 км. Согласно решению на сайте МОК, оба лыжника не могут выступать на всех последующих Олимпиадах.

- Для нас всех он (Легков - Прим. "СЭ") олимпийский чемпион, для всего мира он олимпийский чемпион абсолютно без допинга, - цитирует ТАСС Носова. - Я это знаю и уверен в этом на все сто процентов. Это просто очередные грязные политические игры.

Совет Легкову? Надеть медаль на шею или повесить на стену на всеобщее обозрение. Это наш олимпийский чемпион, это наша медаль.