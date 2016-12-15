Дмитрий Медведев: "Слова об атмосфере в Сочи – детский лепет"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что решение о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи нельзя было принимать так поздно. Также он призвал провести ревизию соглашений с международными спортивными организациями.

– Что касается отобранных турниров: почему только сейчас вдруг перенесли ЧМ по бобслею? – цитирует "Интерфакс" Медведева. – Что за детский лепет, какая атмосфера? Есть договор! Убежден, что нужно провести ревизию всех договоров с международными организациями и проверить, как прописаны контракты. О нидолжны быть прописаны таким образом, чтобы другая сторона несколько раз подумала, прежде чем подобным образом разрывать контракт.