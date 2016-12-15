13:25 | ДОПИНГ

Дмитрий Медведев: "Никаких доказательств причастности Мутко к допинговому скандалу не было"

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Виталий Мутко был назначен на пост вице-премьера, так как в докладе Ричарда Макларена отсутствуют доказательства его причастности к допинговым махинациям в российском спорте. Также он призвал дождаться результатов расследования, начатого Следственным комитетом.

То, что проблемы с допингом в России есть, вы не отрицаете. Но министр Мутко, который олицетворяет этот скандал во всем мире, в России в том числе, несмотря на это идет на повышение, становится вице-премьером. Что это значит? То, что история политическая и "своих нельзя сдавать"?

– Вопросы Мутко адресовали лица с неясным политическим статусом, такие, как господин Макларен. И они говорят: у меня есть полная уверенность, что министр причастен к допингу, а затем заявляют, что нет доказательств этого. Такая позиция непонятна. У нас нет доказательств того, что Мутко причастен к этому скандалу. Часть причастных к скандалу была уволена, например замминистра. СК в настоящее время проводит расследование, давайте дождемся его результатов.

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http://www.interfax.ru/russia/541519

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КОММЕНТАРИИ (3)
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RoyalHunter

МуДко (читай - местный модесратор) виноват, но он не виноват

16:29

RoyalHunter

СЭ привычно трет комменты

14:20

Trezvy

Непотопляемый.

13:58

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