Дмитрий Медведев: "Никаких доказательств причастности Мутко к допинговому скандалу не было"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Виталий Мутко был назначен на пост вице-премьера, так как в докладе Ричарда Макларена отсутствуют доказательства его причастности к допинговым махинациям в российском спорте. Также он призвал дождаться результатов расследования, начатого Следственным комитетом.

– То, что проблемы с допингом в России есть, вы не отрицаете. Но министр Мутко, который олицетворяет этот скандал во всем мире, в России в том числе, несмотря на это идет на повышение, становится вице-премьером. Что это значит? То, что история политическая и "своих нельзя сдавать"?

– Вопросы Мутко адресовали лица с неясным политическим статусом, такие, как господин Макларен. И они говорят: у меня есть полная уверенность, что министр причастен к допингу, а затем заявляют, что нет доказательств этого. Такая позиция непонятна. У нас нет доказательств того, что Мутко причастен к этому скандалу. Часть причастных к скандалу была уволена, например замминистра. СК в настоящее время проводит расследование, давайте дождемся его результатов.