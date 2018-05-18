Дмитрий Губерниев: "Ричард Паунд - славный чудак на букву "м"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме оценил высказывания бывшего руководителя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), члена Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Паунда. Последний ранее высказал свое недовольство заседанием учредителей ВАДА, которое прошло в Монреале. На собрании спортивные чиновники хотели добиться восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Друзья, слезы заливают декольте!!! Бывший шеф всемирного антидопингового агенства Ричард Паунд, лучший друг нашей страны, негодуэ !!! На заседании WADA многие спортивные чиновники требовали восстановления RUSADA !!! Паунд разочарованно отметил, что МОК и все олимпийское движение считают Россию настолько важной, что нельзя без нее обойтись !!!! Друзья, громкие аплодисменты !!! Ждем, что еще скажет этот прекрасный человек !!!! Славный чудак на букву М !!!!!!", – написал Губерниев

Ричард Паунд: "Русские смеются над нами"