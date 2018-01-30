Дмитрий Губерниев: "Ответ Путина на мой вопрос был мощным!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев задал вопрос Президенту РФ Владимиру Путину о дальнейшем выстраивании отношений с МОК после череды отстранения российских атлетов.

Глава государства перед началом вопроса пошутил, что Губерниев сейчас "зажгет", очевидно намекая на эмоциональный стиль речи комментатора.

"Хотел зажечь, но тема серьезная и болезненная! Задал на важной встрече вопрос Президенту России - получил исчерпывающий ответ! Ответ Путина был мощным! Спортсменов поддержим! Диалог будем вести! Выводы сделаем! С верой в российский спорт! Вперед!", - написал Губерниев в Инстаграме.

Владимир Путин: "Нельзя превращать мировой спорт в задний двор грязной политической кухни"