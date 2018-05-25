Директор NADO Белоруссии: "Указ Лукашенко облегчит борьбу с допингом в стране"

Директор Национального антидопингового агентства (NADO) Белоруссии Денис Мужжухин отметил, что указ президента страны Александра Лукашенко "О противодействии допингу в спорте" от 24 мая облегчит борьбу с использованием запрещенных препаратов.



- Указ может в значительной степени использоваться как средство профилактики допинговых нарушений, - цитирует Interfax.by слова Мужжухина. - А если их рассматривать в рамках уголовного кодекса, то легче будет наказывать и за допинг, и за клевету: профессиональные следователи смогут расследовать спорные случаи и наказывать действительно виновных. Если докажут наговор, то накажут и за нарушение антидопингового законодательства, и за клевету.

Двоих поймали, а десяток наказали – это неправильный подход. Он негативно влияет на имидж всей антидопинговой системы, на мой взгляд. Одно дело, когда сам спортсмен гонится за пьедесталом и высокими местами, а другое – когда вступают какие-то другие амбиции у его тренера, например.