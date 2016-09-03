Деятельность комиссии по российским легкоатлетам обошлась ВАДА в 1,5 миллиона долларов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потратило 1,5 миллиона долларов на деятельность независимой комиссии, которая занималась расследованием возможных нарушений антидопинговых правил российскими легкоатлетами. Об этом говорится в ежегодном докладе организации, который опубликован на официальном сайт ВАДА.
Напомним, в 2014 году немецкий телеканал ARD выпустил фильм о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами, после чего ВАДА создало независимую комиссию. По итогам ее деятельности ВАДА в ноябре 2015 года рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры-2016, что и было сделано.
top220
и да,мы не знаем как он это делал(брал взятки), но он это делал)
01:47
top220
а ещё более правильно: полтора ляма осели в карманах вашингтонского коррупционера макларена)
01:44
top220
правильно писать: полтора ляма осели в карманах макларена)
01:42
fdgehh
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
01:23
shpasic
им бы строителей Распил-Арены на допинг проверить - вот тогда бы деньги рекой полились. прямо в допинг-пробы.
00:37
shpasic
что-то маловато будет.
00:36