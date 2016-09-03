Деятельность комиссии по российским легкоатлетам обошлась ВАДА в 1,5 миллиона долларов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потратило 1,5 миллиона долларов на деятельность независимой комиссии, которая занималась расследованием возможных нарушений антидопинговых правил российскими легкоатлетами. Об этом говорится в ежегодном докладе организации, который опубликован на официальном сайт ВАДА.

Напомним, в 2014 году немецкий телеканал ARD выпустил фильм о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами, после чего ВАДА создало независимую комиссию. По итогам ее деятельности ВАДА в ноябре 2015 года рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры-2016, что и было сделано.