00:19 | ДОПИНГ

Деятельность комиссии по российским легкоатлетам обошлась ВАДА в 1,5 миллиона долларов

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потратило 1,5 миллиона долларов на деятельность независимой комиссии, которая занималась расследованием возможных нарушений антидопинговых правил российскими легкоатлетами. Об этом говорится в ежегодном докладе организации, который опубликован на официальном сайт ВАДА.

Напомним, в 2014 году немецкий телеканал ARD выпустил фильм о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами, после чего ВАДА создало независимую комиссию. По итогам ее деятельности ВАДА в ноябре 2015 года рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры-2016, что и было сделано.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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top220

и да,мы не знаем как он это делал(брал взятки), но он это делал)

01:47

top220

а ещё более правильно: полтора ляма осели в карманах вашингтонского коррупционера макларена)

01:44

top220

правильно писать: полтора ляма осели в карманах макларена)

01:42

fdgehh

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

01:23

shpasic

им бы строителей Распил-Арены на допинг проверить - вот тогда бы деньги рекой полились. прямо в допинг-пробы.

00:37

shpasic

что-то маловато будет.

00:36

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