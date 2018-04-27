Депутат Госдумы назвал выступление Родченкова дешевым сериалом

Президент Федерации керлинга России (ФКР) и депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев отметил, что информатор ВАДА Григорий Родченков обижен на Россию. По словам Свищева, именно обида движет им, когда он делает свои громкие заявления.

– Все последние новости про Родченкова и остальное напоминают дешевый сериал, в котором есть дешевые сценаристы, дешевые режиссеры и не менее дешевые актеры, – сказал Свищев. – У Родченкова злость, зависть и обида на все, что связано с Россией. Его выгнали с работы, у него неудовлетворенное эго и плюс его диагноз из психиатрии. Но и это не главное. Главное, что он – всего лишь инструмент в руках заказчиков. И жаль, что наши спортсмены попали в этот замес. Родченков говорил то, что от него требовали новые хозяева. А за эти слова ему обещали чуть ли не премию мира. (Андрей СИЗЯКИН)

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