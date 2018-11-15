Делегация ВАДА посетит московскую антидопинговую лабораторию 28 ноября

Делегация Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) посетит московскую антидопинговую лабораторию 28 ноября. Об этом на заседании совета учредителей ВАДА в Баку заявил президент организации Крейг Риди.

- И так как совет переходит к вопросам соответствия (всемирному антидопинговому кодексу), президент ВАДА Крэйг Риди подтверждает, что делегация посетит московскую лабораторию 28 ноября, - говорится в сообщении пресс-служба ВАДА.

Напомним, исполком ВАДА 20 сентября вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты ВАДА получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории. В случае невыполнения условий ВАДА Российское антидопинговое агентство будет снова лишено статуса соответствия.