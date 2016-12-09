Дегтярев призвал ВАДА к объективности и прекращению беспочвенных нападок на российских спортсменов

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) к объективности и прекращению беспочвенных нападок на Россию. По его словам, следователь ВАДА Ричард Макларен, который сегодня должен представить вторую часть доклада о допинге в российском спорте, не является независимым экспертом.

- Мы просим Макларена: "Дорогой, дайте нам факты, не надо словоблудия, дайте фамилии, переписку, если она у вас есть, а если нет - прекратите шантажировать", - приводит ТАСС слова Дегтярева. - Мы просим объективности и очень ждем, что Всемирное антидопинговое агентство прислушается к нашей позиции и прекратит беспочвенные нападки на спортсменов.

Дегтярев представил в распечатанном виде доклад Макларена, который был опубликован в июле этого года, с надписью на обложке: "Bla-bla-bla report. "Independent person".

- В народе его называют "Бла-бла-бла report", "Independent person" мы взяли в кавычки, потому что никакой он не независимый эксперт - Ричард Макларен, - сказал Дегтярев.

Итоговая версия доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте будет представлена сегодня, пресс-конференция, на которой канадский профессор подведет итоги своего расследования, пройдет в этот же день в британской столице.

- Где он его публикует - опять в Лондоне. Мы его, Макларена, приглашали в Москву, никто так не заинтересован в наказании виновных в употреблении допинга и к склонению к допингу, как мы в России, - сказал Дегтярев. - Никакой программы по продвижению допинга у нас не было. Это ведь все ложь, это наговоры на Россию.

Мы вывели Минспорта из учредителей антидопингового агентства, вы просили об этом - пожалуйста. Мы приняли закон об уголовной ответственности за склонение к допингу, на выходе - закон об административной ответственности за подмены проб, СК ведет расследование, уже больше 60 чиновников и спортсменов опрошены.